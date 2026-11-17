У країнах ЄС зберігається гострий дефіцит працівників у сферах освіти, медицини та інформаційних технологій. Водночас вакансії різноробочих, кухонних помічників і деяких інших спеціальностей роботодавці закривають значно легше, а в окремих країнах таких працівників навіть забагато.

Кого найбільше не вистачає роботодавцям у Європі

Ринок праці 27 європейських держав зіткнувся із суттєвим структурним перекосом, повідомляє Euronews.

У середньому по Євросоюзу найскладніше знайти вчителів. Ця професія потрапила до п'ятірки найбільш дефіцитних у 13 країнах. На другому місці опинилися лікарі, а на третьому – фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, яких гостро бракує у 12 державах.

Від лікарів по всій Європі дедалі частіше очікують компенсації системної нестачі робочої сили завдяки понаднормовим годинам і збільшенню робочого навантаження,

– Оле Йохан Бакке, президент Постійного комітету європейських лікарів.

До загальноєвропейської п'ятірки професій із найбільшим кадровим дефіцитом також увійшли молодший медичний персонал, зокрема медсестри й медичні техніки. Крім того, у семи країнах до п'ятірки найдефіцитніших професій потрапили управлінці, а у шести – працівники сфери особистого догляду.

Водночас у низькокваліфікованих і рутинних спеціальностях спостерігається протилежна ситуація. Найбільший надлишок робочої сили зафіксували серед різноробочих – у 21 країні. Також роботодавцям простіше знайти:

помічників на кухні;

некваліфікований допоміжний персонал;

канцелярських працівників;

продавців;

складальників на виробництвах.

Чи справді в Європі всюди бракує ІТ-фахівців

Дослідження ОЕСР також спростовує уявлення про тотальний дефіцит програмістів у Європі. Хоча у 18 країнах фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій справді не вистачає, ситуація суттєво відрізняється залежно від держави.

У Данії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції ринок ІТ-фахівців залишається збалансованим. Натомість в Австрії, Швейцарії та Великій Британії зафіксували навіть надлишок таких працівників.

У Європейському органі праці пояснюють, що кадровий дефіцит набув структурного характеру. Серед причин – старіння населення та недостатня мобільність працівників між країнами.

Аналіз показує, що багато професій, дефіцит яких виявлено в одній країні, можуть бути надлишковими в інших,

– Піа-Йоганна Фальстрьом, речниця відомства.

Де шукати роботу українцям у Німеччині, Польщі та Чехії

За даними Євростату на осінь 2026 року, під тимчасовим захистом у ЄС перебувають 4,37 млн українців. Значна частина з них зосереджена у п'яти країнах, але попит на працівників у кожній із них відрізняється.

Німеччина прийняла 1,3 мільйона українців. Тут ринки ІТ-фахівців і вчителів залишаються збалансованими, натомість найважче роботодавцям знайти:

Працівників сфери особистого догляду; Прибиральників і допоміжний персонал; Фахівців сільського, лісового та рибного господарств.

Польща, де перебувають 858,5 тисяч українців, найбільше потребує фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, учителів та ІТ-техніків. Водночас вакансії різноробочих закриваються значно легше.

Чехія прихистила 391,7 тисячу українських біженців. Найбільший дефіцит тут спостерігається серед:

викладачів;

фахівців із бізнесу та адміністрування;

працівників металургії й машинобудування.

В інших країнах із великою кількістю українців ситуація також відрізняється. В Іспанії через туристичний бум найбільше бракує помічників на кухні, працівників персональних послуг і прибиральників. В Італії найгостріший кадровий дефіцит зафіксували серед ІТ-фахівців, помічників із приготування їжі та медиків.

Так, зростання попиту на інженерів, лікарів та фахівців виробничих спеціальностей у сусідніх державах посилює відтік цінних кадрів і з самої України. Для вітчизняного бізнесу це означає ще жорсткішу конкуренцію за фахівців, яких уже зараз критично бракує.

До прикладу, в Україні роботодавці найактивніше шукають кваліфікованих робітників, водіїв та інженерів, тоді як випускники вишів часто обирають юридичні чи маркетингові напрями, де пропозицій на ринку обмаль.