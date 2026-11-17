Німеччина, Польща та Чехія шукають працівників: які професії стали найдефіцитнішими
У країнах ЄС зберігається гострий дефіцит працівників у сферах освіти, медицини та інформаційних технологій. Водночас вакансії різноробочих, кухонних помічників і деяких інших спеціальностей роботодавці закривають значно легше, а в окремих країнах таких працівників навіть забагато.
Кого найбільше не вистачає роботодавцям у Європі
Ринок праці 27 європейських держав зіткнувся із суттєвим структурним перекосом, повідомляє Euronews.
У середньому по Євросоюзу найскладніше знайти вчителів. Ця професія потрапила до п'ятірки найбільш дефіцитних у 13 країнах. На другому місці опинилися лікарі, а на третьому – фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, яких гостро бракує у 12 державах.
Від лікарів по всій Європі дедалі частіше очікують компенсації системної нестачі робочої сили завдяки понаднормовим годинам і збільшенню робочого навантаження,
– Оле Йохан Бакке, президент Постійного комітету європейських лікарів.
До загальноєвропейської п'ятірки професій із найбільшим кадровим дефіцитом також увійшли молодший медичний персонал, зокрема медсестри й медичні техніки. Крім того, у семи країнах до п'ятірки найдефіцитніших професій потрапили управлінці, а у шести – працівники сфери особистого догляду.
Водночас у низькокваліфікованих і рутинних спеціальностях спостерігається протилежна ситуація. Найбільший надлишок робочої сили зафіксували серед різноробочих – у 21 країні. Також роботодавцям простіше знайти:
- помічників на кухні;
- некваліфікований допоміжний персонал;
- канцелярських працівників;
- продавців;
- складальників на виробництвах.
Чи справді в Європі всюди бракує ІТ-фахівців
Дослідження ОЕСР також спростовує уявлення про тотальний дефіцит програмістів у Європі. Хоча у 18 країнах фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій справді не вистачає, ситуація суттєво відрізняється залежно від держави.
У Данії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції ринок ІТ-фахівців залишається збалансованим. Натомість в Австрії, Швейцарії та Великій Британії зафіксували навіть надлишок таких працівників.
У Європейському органі праці пояснюють, що кадровий дефіцит набув структурного характеру. Серед причин – старіння населення та недостатня мобільність працівників між країнами.
Аналіз показує, що багато професій, дефіцит яких виявлено в одній країні, можуть бути надлишковими в інших,
– Піа-Йоганна Фальстрьом, речниця відомства.
Де шукати роботу українцям у Німеччині, Польщі та Чехії
За даними Євростату на осінь 2026 року, під тимчасовим захистом у ЄС перебувають 4,37 млн українців. Значна частина з них зосереджена у п'яти країнах, але попит на працівників у кожній із них відрізняється.
Німеччина прийняла 1,3 мільйона українців. Тут ринки ІТ-фахівців і вчителів залишаються збалансованими, натомість найважче роботодавцям знайти:
- Працівників сфери особистого догляду;
- Прибиральників і допоміжний персонал;
- Фахівців сільського, лісового та рибного господарств.
Польща, де перебувають 858,5 тисяч українців, найбільше потребує фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, учителів та ІТ-техніків. Водночас вакансії різноробочих закриваються значно легше.
Чехія прихистила 391,7 тисячу українських біженців. Найбільший дефіцит тут спостерігається серед:
- викладачів;
- фахівців із бізнесу та адміністрування;
- працівників металургії й машинобудування.
В інших країнах із великою кількістю українців ситуація також відрізняється. В Іспанії через туристичний бум найбільше бракує помічників на кухні, працівників персональних послуг і прибиральників. В Італії найгостріший кадровий дефіцит зафіксували серед ІТ-фахівців, помічників із приготування їжі та медиків.
Так, зростання попиту на інженерів, лікарів та фахівців виробничих спеціальностей у сусідніх державах посилює відтік цінних кадрів і з самої України. Для вітчизняного бізнесу це означає ще жорсткішу конкуренцію за фахівців, яких уже зараз критично бракує.
До прикладу, в Україні роботодавці найактивніше шукають кваліфікованих робітників, водіїв та інженерів, тоді як випускники вишів часто обирають юридичні чи маркетингові напрями, де пропозицій на ринку обмаль.