Які штрафи отримуватимуть роботодавці за неоформлених працівників

У 2024 році уряд збільшить штрафи для роботодавців, які працевлаштовують людей неофіційно. Розміри штрафів відрізнятимуться залежно від порушення.

Розмір штрафів змінюватиметься відповідно до зростання мінімальної зарплатні. Нагадаємо, що з 1 січня вона становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня — 8 000 гривень.

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Відповідно, штрафи можуть накладатися у 2-кратному, 3-кратному, 4-кратному, 10-кратному, 16-кратному та 30-кратному розмірах.

За що призначатимуть штрафи

Штрафи у 2-кратному розмірі призначатимуть за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Розмір штрафу становитиме:

з 1 січня 2024 року — 14 200 гривень;

з 1 квітня 2024 року — 16 000 гривень.

Штрафи у 3-кратному розмірі призначатимуть за такі порушення:

Затримка виплати заробітної плати та інших грошових компенсацій на термін понад місяць; Часткова виплата заробітної плати, не відповідно до повного обсягу передбаченого; Перешкоджання проведенню інспекції у сфері трудового законодавства або створення перепон для її здійснення; Укладення більшої кількості трудових угод з нерегламентованим робочим часом, ніж це дозволено. Ведення недостовірного обліку робочого часу працівників, зайнятих за договорами з нерегламентованим графіком, у відношенні до їх реально виконуваної роботи.

Розмір штрафу становитиме:

з 1 січня 2024 року — 21 300 гривень;

з 1 квітня 2024 року — 24 000 гривень.

Штрафи у 4-кратному розмірі призначатимуть за кожного співробітника, щодо якого були порушені законодавчі гарантії та привілеї.

! Це стосується працівників, залучених до завдань, визначених в таких законах України, як Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Закон про військовий обов'язок і військову службу, та Закон про альтернативну (невійськову) службу.

Розмір штрафу становитиме:

з 1 січня 2024 року — 28 400 гривень;

з 1 квітня 2024 року — 32 000 гривень.

Штрафи у 10-кратному розмірі призначатимуть на таких підставах:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору чи контракту;

оформлення працівника на неповний робочий час за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі виконання роботи протягом усього робочого часу;

виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

Штрафи у 16-кратному розмірі призначатимуть за недопущення до перевірки виявлення порушень з питань праці або ж створення перешкод у проведенні перевірки з питань праці.

Розмір штрафу становитиме:

з 1 січня 2024 року — 113 600 гривень;

з 1 квітня 2024 року — 128 000 гривень.

Штрафи у 30-кратному розмірі нараховуватимуться у разі виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

Розмір штрафу становитиме: