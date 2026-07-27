Росія атакує паливну інфраструктуру України: знищено всі АЗС на важливому маршруті

Станом на зараз найскладніша ситуація з автозаправними станціями в Україні спостерігається на трасі Харків – Київ. Зокрема маршрут Харків – Полтава залишився без жодної АЗС.

Що відбувається з українськими АЗС

Саме на Харківщині вже знищено понад 80 автозаправних станцій, про що розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

Олександр Скорик депутат Харківської обласної ради На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави.

Депутат закликав водіїв, які планують їхати цим маршрутом, заздалегідь подбати про запас пального. Згідно з його слів, остання заправка працювала в селищі Валки. Але у неділю, 26 липня, її було знищено.

Водночас Скорик додав, що про продовольчу чи паливну кризу в Україні не йдеться.

Олександр Скорик також повідомив, що в Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 – у Харкові та Харківській області.

Але жодної кризи немає. Живемо, боремося, воюємо,

– заявив депутат.

Нагадаємо, що кількість російських атак по АЗС України суттєво зросла з весни. Особливо активно ворог "б'є" по станціях у прифронтових регіонах.

Водночас Кирило Буданов заявив, що у Києві паливної кризи не буде. Наразі він не бачить передумов для такої ситуації.