Росія атакує паливну інфраструктуру України: знищено всі АЗС на важливому маршруті
Станом на зараз найскладніша ситуація з автозаправними станціями в Україні спостерігається на трасі Харків – Київ. Зокрема маршрут Харків – Полтава залишився без жодної АЗС.
Що відбувається з українськими АЗС
Саме на Харківщині вже знищено понад 80 автозаправних станцій, про що розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.
На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави.
Депутат закликав водіїв, які планують їхати цим маршрутом, заздалегідь подбати про запас пального. Згідно з його слів, остання заправка працювала в селищі Валки. Але у неділю, 26 липня, її було знищено.
Водночас Скорик додав, що про продовольчу чи паливну кризу в Україні не йдеться.
Олександр Скорик також повідомив, що в Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 – у Харкові та Харківській області.
Але жодної кризи немає. Живемо, боремося, воюємо,
– заявив депутат.
Нагадаємо, що кількість російських атак по АЗС України суттєво зросла з весни. Особливо активно ворог "б'є" по станціях у прифронтових регіонах.
Водночас Кирило Буданов заявив, що у Києві паливної кризи не буде. Наразі він не бачить передумов для такої ситуації.