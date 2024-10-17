Росія перешкоджає продажу місцевих філій банків через острах санкцій

Після вторгнення в Україну понад два роки тому, банки Raiffeisen та UniCredit почали шукати можливості для виходу з російського ринку. Втім, Росія активно заважає цьому процесу.

Чому Росія перешкоджає продажу банків

Як повідомляє Bloomberg, дії Росії фактично виключають можливість придбання російськими компаніями, а через опір західних урядів до зовнішніх покупців продаж стає практично нереальним.

Читайте також Росія просить у Казахстану допомоги в організації авіаперевезень

Наприклад, Mubadala Investment з Абу-Дабі минулого року відмовилася від купівлі російських активів UniCredit через побоювання щодо реакції з боку США.

Обидві установи, які залишаються одними з найбільших західних банків у Росії, продовжують розглядатися владою як ключові канали для міжнародних платежів.

Зауважте! Під тиском Європейського центробанку банки намагалися продати свої активи в країні, щоб мінімізувати втрати, зменшити ризики порушення санкцій та зберегти свою репутацію.

Однак Росія ускладнює вихід іноземних компаній, вводячи додаткові вимоги, такі як продаж зі значною знижкою і сплата "податку на вихід". Останніми тижнями ці вимоги стали ще жорсткішими: знижка зросла до 60%, а податок до 35%.

Зауважте! Обидва банки вже скоротили свої операції в Росії, але все ще надають деякі послуги, зокрема в іноземній валюті, що залишається критичним для російської економіки, особливо після кризи у сфері міжнародних платежів з червня.