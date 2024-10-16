Росіяни недоотримують автозапчастини через проблеми з платежами

Росія постає перед труднощами в імпортування запчастин через проблеми з платежами. Перебої у доставці стосуються 30-40% контейнерів з автозапчастинами.

Скільки запчастин не доїжджає до Росії

За словами глави Російського союзу автостраховиків Євгена Уфімцева, раніше доставити деталі можна було за 15-30 днів, але з літа ситуація погіршилася, повідомляють російські ЗМІ.

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Зараз лише 60-70% вантажів успішно доходять до країни, оскільки частина платежів не надходить постачальникам.

Зауважте! Через технічні проблеми з переказами грошей постачання автозапчастин до Росії часто затримується на невизначений час.

Щоб вирішити ці питання, постачальники змушені шукати нових посередників для оплати, що призводить до збільшення вартості запчастин і подовження строків доставки.

Цікаво! Наразі найбільше затримок виникає з постачанням з Китаю, Європи та США, що може спричинити зростання цін на автозапчастини в Росії на 20-30%.