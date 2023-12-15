Росія придумала, через які країни в обхід санкцій буде завозити запчастини для літаків

У російських авіаперевізників почалися проблеми з літаками. Оскільки самостійно виготовити потрібні деталі вони не можуть, то будуть шукати можливості для обходу санкцій.

Росіяни озвучили план обходу санкцій

Санкції партнерів України не так боляче вдарили по російській економіці та бізнесу, як це прогнозували. Причина – окупанти навчилися отримувати необхідні товари через треті країни, у такий спосіб долаючи усі обмеження.

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Нещодавно лунала інформація, що російські літаки мають великі проблеми через відсутність ремонту. Втім, голова Росавіації надіслав авіакомпаніям листа, в якому заявив, що усі необхідні деталі надійдуть через треті країни.

Список країн, у яких Росія збирається купувати комплектуючі до літаків, виглядає наступним чином:

Індонезія;

Ефіопія;

Гонконг;

Сінгапур;

Південна Корея;

Малайзія;

Пакистан.

Наразі йдеться про маленькі партії, адже раніше Росавіація не взаємодіяла з цими країнами. Російські перевізники також сподіваються, що зможуть надсилати туди свої двигуни для ремонту та обслуговування, адже згадані країни можуть похизуватися високими результатами аудитів ICAO.

Раніше Росія використовувала для постачання авіазапчастин Туреччину, Єгипет, Індію, Китай, Йорданію, ОАЕ та низку інших країн. Чому окупантам довелося змінювати шляхи обходу санкцій – наразі невідомо.