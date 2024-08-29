Торгівля між Росією і Південною Кореєю суттєво знизилася через санкції

Торгівля між Росією і Південною Кореєю впала на третину в першому півріччі 2024 року через санкційні обмеження. З січня до липня 2024 року товарообіг скоротився на 34% до 6,638 мільярда доларів.

Як знизилась торгівля між Росією і Південною Кореєю

Експорт із Росії знизився на 35% до 3,794 мільярда доларів, а імпорт із Південної Кореї впав на 32% до 2,843 мільярда доларів, передають російські ЗМІ.

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У посольстві Росії зазначають, що споживання Південною Кореєю російських нафтопродуктів залишається на дуже низькому рівні. З кінця 2022 року країна повністю припинила імпорт сирої нафти з Росії.

Поставки кам'яного вугілля з Росії також різко скоротилися на 59% у вартісному вираженні за січень-липень 2024 року.

Які товари потрапили під обмеження

З початку 2024 року Південна Корея значно посилила експортні обмеження щодо Росії. У лютому до списку заборонених для ввезення в Росію товарів додали 682 позиції, що охопило майже 46% всього імпорту з Південної Кореї в грошовому еквіваленті.

Цікаво! До цього переліку потрапили автомобілі вартістю понад 50 тисяч доларів, металоконструкції, а також обладнання для будівництва та нафтогазової промисловості.

Ситуація погіршилася після червневого візиту Путіна до Північної Кореї та підписання договору про стратегічне партнерство між Москвою і Пхеньяном. У відповідь на це Південна Корея розширила санкційний список, додавши нові російські компанії та вантажні судна.

Зауважте! Також було введено заборону на експорт до Росії та Білорусі ще 243 видів товарів, які можуть бути використані у військових цілях. До цього списку включили металорізальне обладнання, деталі оптичних приладів і датчики.

Загальна кількість товарів, заборонених до експорту в Росію, зросла до 1402 найменувань.