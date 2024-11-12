В Росії знизився імпорт електроніки: як на це вплинув Центробанк

Центробанк Росії вплинув на поставки електроніки та побутової техніки в країну. Імпортери значно скоротили закупівлі електроніки та побутових товарів, тож у жовтні обсяги впали на 15-30% порівняно з вереснем.

Імпорт впав: до чого тут Центробанк

Імпорт впав через переповнені склади та підвищення облікової ставки Центробанку до 21% річних, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Закупівельникам стало невигідно зберігати великі партії товарів, оскільки витрати на зберігання перевищують вигоди від великих закупівель.

Зауважте! Також через високі ставки спостерігається зниження попиту. Громадяни зараз більше охочі до відкриття депозитів, ніж до покупок побутової техніки та електроніки.

Менше дорогих покупок, більше депозитів

В іноземній компанії, яка продає електроніку в Росію, підтвердили зниження закупівель російськими імпортерами. Представник компанії зазначив, що їм досі не вдалося домовитися про постачання в тому ж обсязі, як це було в попередні роки на початку IV кварталу.

Зауважте! Зараз спостерігається охолодження ринку: покупці більше відкривають депозити, а покупки товарів зменшилися. Це пояснюють високою ставкою Центробанку, додавши, що в нинішніх умовах вигідніше покласти гроші на депозит, а не робити дорогі покупки.