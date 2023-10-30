Росія погрожує ЄС конфіскацією активів, якщо дивіденди від санкційних грошей підуть Україні

У ЄС розглядають можливість передати Україні прибуток від заморожених російських активів. У Кремлі одразу вдалися до погроз відповісти дзеркальними діями.

Погрози Росії через допомогу Україні

У Росії вже вкотре пророкують розвал єдності країн ЄС та фантазують, як погано живеться європейцям після "втрати дружби" з Росією та підтримки "київського режиму". Тираду на цю тему видав голова нижньої палати російського парламенту Вячеслав Володін.

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Зокрема, він привітав проросійських лідерів, які прийшли до влади в Словаччині та Угорщині. Що стосується передачі Україні підсанкційних російських грошей, то російський політик пообіцяв, що окупанти будуть відповідати тим самим.

ЄС не розглядає конфіскації власне заморожених російських грошей, а планує передавати Україні лише прибутки, які приносять ці активи завдяки тому, що лежать на депозитах.

Володін вважає, що таким чином європейські лідери хочуть вирівняти "погане фінансове становище" та "продовжити мілітаризацію Києва".

У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти,

– заявив російський політик.

Нагадаємо, росіяни вже успішно "націоналізували" Danone та ряд інших міжнародних бізнесів. Втім, це не дозволяє їм значно покращити фінансове становище: дохід за продаж нафти в Індію Росія отримує в рупіях, а новини про те, що країна-бензоколонка продає бензин у збиток, вже встигла насмішити увесь цивілізований світ.