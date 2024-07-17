Росія маскує танкери, аби уникнути відстеження під час перевезення нафти

Два майже ідентичних нафтових танкери намагаються обійти західні санкції. Нещодавно таємне перевезення російської нафти відбулося між Іраном та Оманом.

Росія маскує судна

На початку цього місяця супертанкер Oxis завантажив близько мільйона барелів російської нафти Urals від іншого судна, яке належить і управляється російською державною компанією Sovcomflot PJSC.

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Два танкери, "Братськ" і "Білгород", які з лютого перебувають під санкціями США, зникли з супутникових систем стеження кілька тижнів тому.

Обидва танкери завантажили близько мільйона барелів нафти Urals у Новоросійську: "Братськ" у травні, а "Білгород" на початку червня.

Вони пройшли через Босфор і зникли з радарів на південь від Індії: "Братськ" 13 червня, "Білгород" 11 днів потому. Обидва судна мають однакові розміри та вигляд, що ускладнює їхнє точне визначення.

VLCC Oxis передає хибні координати, показуючи, що він стоїть на якорі в Ормузькій протоці біля іранського термінала Джаск. Проте супутникові знімки не виявили судна в цьому районі.

Фактично, Oxis знаходився приблизно за 100 миль на південний схід, посеред Оманської затоки, коли відбувалася передача вантажу, згідно з супутниковими знімками.