Росія маскує судна

На початку цього місяця супертанкер Oxis завантажив близько мільйона барелів російської нафти Urals від іншого судна, яке належить і управляється російською державною компанією Sovcomflot PJSC.

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Два танкери, "Братськ" і "Білгород", які з лютого перебувають під санкціями США, зникли з супутникових систем стеження кілька тижнів тому.

Обидва танкери завантажили близько мільйона барелів нафти Urals у Новоросійську: "Братськ" у травні, а "Білгород" на початку червня.

Цікаво! Вони пройшли через Босфор і зникли з радарів на південь від Індії: "Братськ" 13 червня, "Білгород" 11 днів потому. Обидва судна мають однакові розміри та вигляд, що ускладнює їхнє точне визначення.

VLCC Oxis передає хибні координати, показуючи, що він стоїть на якорі в Ормузькій протоці біля іранського термінала Джаск. Проте супутникові знімки не виявили судна в цьому районі.

Зауважте! Фактично, Oxis знаходився приблизно за 100 миль на південний схід, посеред Оманської затоки, коли відбувалася передача вантажу, згідно з супутниковими знімками.