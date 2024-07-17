Росія маскує судна
На початку цього місяця супертанкер Oxis завантажив близько мільйона барелів російської нафти Urals від іншого судна, яке належить і управляється російською державною компанією Sovcomflot PJSC.
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Два танкери, "Братськ" і "Білгород", які з лютого перебувають під санкціями США, зникли з супутникових систем стеження кілька тижнів тому.
Обидва танкери завантажили близько мільйона барелів нафти Urals у Новоросійську: "Братськ" у травні, а "Білгород" на початку червня.
VLCC Oxis передає хибні координати, показуючи, що він стоїть на якорі в Ормузькій протоці біля іранського термінала Джаск. Проте супутникові знімки не виявили судна в цьому районі.