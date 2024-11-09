Росія оштрафувала Google на неймовірну суму – 2 децильйони доларів, – CNN

Росія вимагає від Google неймовірну суму грошей. Загалом йдеться про 2 ундецильйонів рублів, а це 2 із 36 нулями.

Росіяни вимагають таку суму в однієї з найбільших у світі технологічних компаній за те, що вона відмовилася платити штрафи, які зараз нараховуються за блокування проросійських каналів на YouTube. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Російські "штрафи" перевищують усю світову економіку

2 ундецильйонів рублів у доларах – це 20 децильйонів або ж близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів.

Це затьмарює розмір світової економіки,

– зауважує CNN.

Так, це у рази більше, аніж уся світова економіка.

"За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, що становить 110 трильйонів доларів, у порівнянні з цим виглядає скромніше. А ринкова вартість Alphabet, материнської компанії Google, становить приблизно 2 трильйонів доларів", – порівнює видання.

Днями у російських ЗМІ заговорили про те, що їхній суд вимагає Google відновити канали на YouTube, частина з яких заблокована ще з 2022 року. Російська "феміда" вирішила, що в інакшому випадку висуне ще більше звинувачень, а штрафи подвоюватимуться кожного тижня.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков змушений був зізнатися, що він "навіть не може правильно назвати цю цифру", але заявив, що ця приголомшлива сума "наповнена символізмом", бо Google "не повинен обмежувати дії" російських мовників на YouTube.

Тим часом у самій компанії Google кажуть, що не вірять у те, що ці судові справи матимуть негативний вплив на доходи.