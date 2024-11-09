Россияне требуют такую сумму у одной из крупнейших в мире технологических компаний за то, что она отказалась платить штрафы, которые сейчас начисляются за блокировку пророссийских каналов на YouTube. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Российские "штрафы" превышают всю мировую экономику

2 ундецильйонов рублей в долларах – это 20 децильонов или около 20 миллиардов триллионов триллионов долларов.

Это затмевает размер мировой экономики,

– отмечает CNN.

Так, это в разы больше, чем вся мировая экономика.

"По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, составляющий 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее. А рыночная стоимость Alphabet, материнской компании Google, составляет примерно 2 триллиона долларов", – сравнивает издание.

На днях в российских СМИ заговорили о том, что их суд требует Google восстановить каналы на YouTube, часть из которых заблокирована еще с 2022 года. Российская "фемида" решила, что в противном случае выдвинет еще больше обвинений, а штрафы будут удваиваться каждую неделю.

Представитель Кремля Дмитрий Песков вынужден был признаться, что он "даже не может правильно назвать эту цифру", но заявил, что эта потрясающая сумма "наполнена символизмом", потому что Google "не должен ограничивать действия" российских вещателей на YouTube.

Между тем в самой компании Google говорят, что не верят в то, что эти судебные дела будут иметь негативное влияние на доходы.