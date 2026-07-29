Росіяни завдали удару по Харківщині: важливий завод змушений зупинити роботу

Росіяни продовжують атакувати Харківську область. У середу, 29 липня, ворожого удару зазнав Богодухівський молокозавод.

Що відомо про атаку росіян по Харківщині

Внаслідок атаки було знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання, про що повідомили у місцевому виданні "Маяк".

Наголошується, що росіяни продовжують бити по громаді: інфраструктурі, енергетичних об’єктах, критично важливих підприємствах тощо.

Там, де ще вчора вирувало життя, працювали люди, виготовлялася продукція, сьогодні – руїни й понівечені стіни. Нестерпно боляче дивитися, як за одну мить знищується те, що створювалося десятиліттями. Те, у що вкладали сили, знання, надії,

– йдеться у дописі.

Згідно з інформацією, люди не постраждали внаслідок атаки.

Директор підприємства Дмитро Мурашкіни розповів у коментарі ЗМІ, що цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва. Завод змушений зупинити роботу на невизначений термін.

Водночас це не перша атака на підприємство. Росіяни системно намагалися зупинити роботу заводу.

Нагадаємо, що росіяни активно атакують українську інфраструктуру. Зокрема, постійно під атаками перебувають українські АЗС.

Також ворог атакує бізнес в Україні. Вранці 26 липня росіяни атакували ТЦ "Епіцентр" у Кривому Розі.