Что известно о атаке россиян на Харьковскую область

В результате атаки был уничтожен производственный цех, значительно повреждено оборудование, о чем сообщили в местном издании "Маяк".

Отмечается, что россияне продолжают наносить удары по общине: инфраструктуре, энергетическим объектам, критически важным предприятиям и т. д.

Там, где еще вчера кипела жизнь, работали люди, производилась продукция, сегодня – руины и разбитые стены. Невыносимо больно смотреть, как в одно мгновение уничтожается то, что создавалось десятилетиями. То, что вкладывали силы, знания, надежды,

– говорится в сообщении.

Согласно информации, люди не пострадали в результате атаки.

Директор предприятия Дмитрий Мурашкин рассказал в комментарии СМИ, что на этот раз разрушения значительны и критичны для производства. Завод вынужден остановить работу на неопределенный срок.

При этом это не первая атака на предприятие. Россияне систематически пытались остановить работу завода.

Напомним, что россияне активно атакуют украинскую инфраструктуру. В частности, под постоянными атаками находятся украинские АЗС.

Также враг нападает на бизнес в Украине. Утром 26 июля россияне провели атаку на ТЦ "Эпицентр" в Кривом Роге.