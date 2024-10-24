Економлять пальне, але зібралися змагатися з Boeing: росіяни розсмішили черговою "амбіцією"
Росіяни збираються дивувати світ своїми авіалайнерами.Щоправда, як відремонтувати наявний авіапарк та забезпечити його пальним, вони ще не вигадали.
Марні надії росіян
Компанія Boeing через страйк працівників та скандали з новими літаками переживає далеко не найкращі часи. Однак навряд чи все так погано, щоб російський авіапром міг наблизитись впритул.
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Як повідомляють російські ЗМІ, в "Ростєха" збираються кинути виклик гігантам авіапрому. Але й сюди вони приплели Радянський Союз.
"Сміливі" заяви
Гендир "Ростєха" Сєргєй Чємєзов заявив про "перспективні" заводи, які нібито можуть робити 72 літаки МС-21 та замінити для російських авіакомпаній лайнери Boeing та Airbus.
Чємєзов сподівається "конкурувати з ними, як за радянських часів". Однак спершу росіянам варто забезпечити свої лайнери пальним, адже пілоти скаржаться, що їх заправляють на необхідний мінімум та змушують курсувати прямим маршрутом, якими б не були обставини.