Економлять пальне, але зібралися змагатися з Boeing: росіяни розсмішили черговою "амбіцією"

24 жовтня 2024, 00:01
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Автор: Ярослав Сиваківський

Росіяни збираються дивувати світ своїми авіалайнерами.Щоправда, як відремонтувати наявний авіапарк та забезпечити його пальним, вони ще не вигадали.

Марні надії росіян

Компанія Boeing через страйк працівників та скандали з новими літаками переживає далеко не найкращі часи. Однак навряд чи все так погано, щоб російський авіапром міг наблизитись впритул. 

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Як повідомляють російські ЗМІ, в "Ростєха" збираються кинути виклик гігантам авіапрому. Але й сюди вони приплели Радянський Союз. 

"Сміливі" заяви

Гендир "Ростєха" Сєргєй Чємєзов заявив про "перспективні" заводи, які нібито можуть робити 72 літаки МС-21 та замінити для російських авіакомпаній лайнери Boeing та Airbus. 

Чємєзов сподівається "конкурувати з ними, як за радянських часів". Однак спершу росіянам варто забезпечити свої лайнери пальним, адже пілоти скаржаться, що їх заправляють на необхідний мінімум та змушують курсувати прямим маршрутом, якими б не були обставини. 