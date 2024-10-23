Яких збитків зазнав Boeing

У 2024 році Boeing зазнав збитків на суму майже 8 мільярдів доларів, через зупинку виробництва літаків 737 MAX, 777 і 767. Це сталося після страйку та ослаблення оборонного і космічного підрозділу.

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Нагадаємо! Акції Boeing впали на 1% на позабіржових торгах.

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг наголосив на необхідності:

покращення показників оборонного бізнесу;

виробництва 737 MAX і 777;

стабілізації компанії.

Він додав, що нова пропозиція щодо контракту, за яку проголосувала більшість робітників, буде схвалена, хоча ратифікація угоди є неоднозначною.

Проте, якщо страйк закінчиться, відновлення виробництва 737 MAX, 767 і 777 буде новим викликом для компанії. Ланцюжок постачань в деяких регіонах все ще має труднощі.

Увімкнути це набагато важче, ніж вимкнути,

– сказав він.

Компанія Boeing повідомила про зниження квартального доходу на 1% до 17,84 мільярда доларів. Підрозділ комерційних літаків компанії зазнав значних збитків у розмірі 4 мільярди доларів, тоді як сектор оборони, космосу та безпеки також зіткнувся з проблемами, зазнавши збитків у розмірі 2,38 мільярда доларів.