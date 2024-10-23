Какие убытки понес Boeing

В 2024 году Boeing понес убытки на сумму почти 8 миллиардов долларов, из-за остановки производства самолетов 737 MAX, 777 и 767. Это произошло после забастовки и ослабления оборонного и космического подразделения.

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Напомним! Акции Boeing упали на 1% на внебиржевых торгах.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг отметил необходимость:

улучшения показателей оборонного бизнеса;

производства 737 MAX и 777;

стабилизации компании.

Он добавил, что новое предложение по контракту, за которое проголосовало большинство рабочих, будет одобрено, хотя ратификация соглашения является неоднозначной.

Однако, если забастовка закончится, возобновление производства 737 MAX, 767 и 777 будет новым вызовом для компании. Цепочка поставок в некоторых регионах все еще имеет трудности.

Включить это гораздо труднее, чем выключить,

– сказал он.

Компания Boeing сообщила о снижении квартального дохода на 1% до 17,84 миллиарда долларов. Подразделение коммерческих самолетов компании понесло значительные убытки в размере 4 миллиарда долларов, тогда как сектор обороны, космоса и безопасности также столкнулся с проблемами, понеся убытки в размере 2,38 миллиарда долларов.