Група "Аріант" перейшла в державне управління. Однак ніякого успішного майбутнього не сталося, адже просто забрати мало – треба ще й вміти користуватися.

Залежність вже далася взнаки

Російські ЗМІ повідомляють, що "Кубань-Вино" та інші підприємства групи "Аріант" мають проблеми із постачанням західного обладнання. Вони почалися одразу після того, як компанію націоналізували.

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Окрім того, після зміни власника в "Аріанта" розпочалися фінансові труднощі. Формально компанією керує "Россельхозбанку", який перебуває під санкціями та відключений від міжнародної міжбанківської інформації й системи платежів SWIFT.

Проблеми тільки починаються

Самі росіяни зізналися, що абсолютно все обладнання, яке використовується для виробництва вина у Росії – імпортне. Тепер усі бояться потрапити під санкції, тому відмовляються від співпраці з громадянами країни-окупанта.

Раніше "Аріант" належав сім’ї ексвласника "Челябінського електрометалургійного комбінату" Юрія Антіпова. Проти нього завели справу, а конфіскація компанії відбулася в рамках стягнення 105 мільярдів рублів.