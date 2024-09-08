Епічне "партнерство": в росіян немає запчастин до китайських авто – чекають 6 місяців

8 вересня 2024, 16:20
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Автор: Ярослав Сиваківський

Китайські автомобілі заполонили російський ринок. Проте їздити на них росіянам якось не вдається.

Запчастини як розкіш 

Після санкцій та виходу європейських автовиробників з російського ринку автосалони заполонили китайські машини. Росіяни тішилися аналогу, проте не довго. 

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Окрім того, що ціна китайських автомобілів просто космічна, вони ще й часто ламаються. А запчастин, попри "партнерські" стосунки з Китаєм, просто немає.

Скільки триває ремонт 

Як скаржаться росіяни, чекати на запчастини до китайських автомобілів інколи доводиться до 6 місяців. Йдеться про такі бренди як Changan, BYD і FAW. Особливо довго доводиться чекати кузовні деталі, тому ремонт після ДТП розтягується на багато місяців. 

Цікаво, що автомеханіки скаржаться не лише на зростання звернень у сервіс, а й на якість деталей. Наприклад, запчастина від одного автомобіля не підходить до іншого тієї ж моделі. Також часто бракує технічної документації, що ускладнює процес ремонту. 