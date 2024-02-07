Росіяни вкрали бренд SPAR у Сєвєродонецьку – чому компанія не поспішає до суду

Росіяни намагаються вкрасти не лише українську територію. Частина їхніх загарбницьких зусиль спрямована і на бізнес.

Чергова крадіжка від росіян

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на місці колишнього магазину "Сім'я" з'явився супермаркет SPAR. Як повідомив представник ритейлера в Україні, жодного стосунку до компанії цей магазин не має.

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PR-менеджерка мережі SPAR в Україні Анна Єкименко-Поліщук заявила, що інвестиційна група VolWest Group вважає Донецьк та Луганськ Україною, тому про жодну бізнес-діяльність на окупованих територіях не може бути й мови.

Сєвєродонецьк — це теж окупована частина нашої держави. Відповідно, наразі користуватися українським судочинством там неможливо,

– зазначила вона.

Чому компанія не йде до суду

Як пояснила Анна Єкименко-Поліщук, подати позов за незаконне використання бренду на непідконтрольній Україні території – це автоматично визнати окупаційну владу.

Ми ж не визнаємо її, а тому не можемо розв’язувати питання у судовому порядку,

– додала представниця VolWest Group.

Компанія також наголосила, що не надсилає до вкраденого магазину у Сєвєродонецьку жодного товару. А коли Україна поверне контроль над територією, то обов'язково візьметься за судовий позов.

Також з початком повномасштабного вторгення SPAR International негайно припинила постачання продукції у Росію та припинила усю діяльність на території агресора.