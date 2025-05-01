Атака дронів зруйнувала родинний бізнес на Сумщині: понад 100 людей залишилися без роботи

У результаті масованої атаки дронів-камікадзе російських військ повністю знищено підприємство "Андрекс "у селі Велика Чернеччина на Сумщині. Ударами ворожих "Шахедів" зруйновано сімейну справу, яку родина Андрющенків будувала роками.

Масштаби атаки

Усього по підприємству прилетіло 20 дронів. Атака тривала 45 хвилин і мала катастрофічні наслідки, повідомляє 24 Кнаал з посиланням на Кордон.Медіа.

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Зокрема, унаслідок атаки вигоріли виробничі будівлі, техніка та понад тисяча тонн готової продукції. Завод спеціалізувався на виготовленні одноразового посуду та супутньої продукції.

Люди залишились без роботи

Внаслідок удару без роботи залишилися понад 100 працівників. Родина, яка заснувала й розвивала бізнес, тепер опинилася перед складним вибором – відновлювати знищене з нуля чи остаточно згорнути виробництво.

Це почалося о 2:05. Камери зафіксували всі прильоти. За 45 хвилин зруйнували підприємство, яке ми створювали три десятиліття. Не залишилось нічого,

– розповів власник заводу Олексій Андрющенко.

Момент атаки дронів: відео

Втрати – 400 мільйонів гривень

Унаслідок атаки знищено 600 тонн готової продукції, 400 тонн сировини, сучасне виробниче обладнання, склади, цехи, офіси та нові верстати, які нещодавно закупили в Китаї та Туреччині. Загальні втрати, за попередніми оцінками, становлять щонайменше 400 мільйонів гривень.

Підприємство "Андрекс" працювало у форматі 24/7, зупиняючись лише на свята. Його продукція реалізовувалась по всій Україні та експортувалася за кордон – до Польщі, Чехії, країн Балтії, а через дистриб'юторів – до Німеччини та Великої Британії.

"Це було сімейне підприємство. Ми керували ним разом із моїм братом. Сюди вкладалися іноземні інвестиції. У 2024 році, навіть під час повномасштабної війни, ми сплатили до бюджету понад 55 мільйонів гривень податків", – зазначив Олексій Андрющенко.

Підприємство "Андрекс" фактично знищено / Фото Кордон.Медіа

За кілька днів до атаки власник інтуїтивно зупинив роботу підприємства та вивів людей. На момент атаки в приміщеннях перебував лише охоронець, який, на щастя, не постраждав.

Замість підприємства – згарище

На місці підприємства зараз — згарище, обгорілий металобрухт і уламки дронів. Машини, здатні виготовляти 1,5 мільйона стаканів на добу, привалені залізобетонними плитами. Родина спершу намагалася ліквідувати наслідки ударів самостійно, однак масштаби руйнувань виявилися надто великими. 19 травня до розбору завалів долучилися рятувальники ДСНС за підтримки обласної військової адміністрації.

Відбудувати виробництво на старому місці неможливо — не вціліло жодного приміщення. Але родина Андрющенків не має наміру зупинятися. Наразі вони займаються пошуком нових площ для релокації підприємства.

"Почнемо з нуля. Все залежить від бажання працювати, а воно у нас є. Це головне", – додав Олексій.