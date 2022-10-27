Йдуть навіть свої: з Росії до Естонії втік російський бренд смартфонів Inoi

Російський бренд бюджетних смартфонів і кнопкових телефонів китайської збірки Inoi пішов з країни-агресорки й запрацював в Естонії. Це перший випадок, коли російська ж компанія вийшла з місцевого ринку.

Бізнес належить колишньому співвласнику IT-дистриб'ютора VVP Group Сєргєю Фоміну, проте представник бренду відмовився коментувати ситуацію російським ЗМІ, заявивши, що Inoi є "естонською компанією". Бізнес 24 передає деталі.

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З ринку Росії вперше втік російський же бренд

Співрозмовник одного з російських видань, наближений до Inoi, підтвердив інформацію про вихід бренду з Росії. За його словами, це трапилось ще близько місяця тому.

На початку вересня на головній сторінці вебсайту компанії зник прапор країни-агресорки. Водночас, смартфони Inoi досі доступні у магазинах російських мереж "Ельдорадо", "Сітілінк" і "Білайн".

На сайті VVP Group, якій належить бренд, відсутня інформація про представництво у Росії. При цьому, у 2019 році Inoi стала лідером з постачання на російський ринок бюджетних ґаджетів китайської збірки, зайнявши частку у 5,9% у цьому сегменті.

Inoi не створювала смартфонів у Росії, натомість закуповувала їх у китайських виробників та продавала у країні-агресорці під власним брендом.

До слова, російські експерти припускають, що Inoi перебралась до Естонії, аби уникнути проблем з іноземними партнерами та постачанням на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.