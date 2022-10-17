Російські виробники почали використовувати браковані чипи: вартість електроніки зросте вдвічі

Західні санкції спричинили гострий дефіцит мікросхем у Росії. Місцеві імпортери змушені закуповувати комплектуючі через неофіційних постачальників.

Через це частка поставок бракованих чипів зросла з 2% до 24 лютого до близько 40% станом на зараз. Тому вартість товарів російських виробників комп'ютерів, смартфонів, серверів та іншої електроніки може зрости вдвічі, пишуть росЗМІ, передає Бізнес 24.

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Ситуація на російському ринку електроніки

Більшість мікрочипів та інших комплектуючих нині надходить до Росії з Китаю. Унаслідок припинення офіційної співпраці західних дистриб'юторів з російськими партнерами, останні почали самостійно налагоджувати канали ввезення електроніки та компонентів через тіньових постачальників.

Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі та збільшить терміни виробництва,

– бідкається один з представників галузі електроніки країни-агресорки.

Інші учасники ринку також зауважують на проблемі – виробники тепер змушені закуповувати комплектуючі у неавторизованих продавців, які жодним чином не відповідають за якість поставленої продукції.

Водночас, у російській Асоціації підприємств комп'ютерних та інформаційних технологій спростовують те, що якість виготовленої у країні-агресорці електроніки помітно впаде. "Все ж, перед збиранням комп'ютерів мікросхеми тестуються, але відбраковані вироби включаються у кінцеву вартість готових товарів", – додають в асоціації.

Таким чином, якщо частка бракованої продукції залишиться на рівні 40%, то й російська електроніка подорожчає приблизно вдвічі, наголошують російські виробники галузі.