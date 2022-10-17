Российские производители начали использовать бракованные чипы: стоимость электроники вырастет вдвое

Западные санкции повлекли за собой острый дефицит микросхем в России. Местные импортеры вынуждены закупать комплектующие через неофициальных поставщиков.

Из-за этого доля поставок бракованных чипов возросла с 2% до 24 февраля до около 40% по состоянию на сегодня. Поэтому стоимость товаров российских производителей компьютеров, смартфонов, серверов и другой электроники может возрасти вдвое, пишут росСМИ, передает Бизнес 24.

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Ситуация на российском рынке электроники

Большинство микрочипов и других комплектующих ныне поступает в Россию из Китая. В результате прекращения официального сотрудничества западных дистрибьюторов с российскими партнерами, последние начали самостоятельно налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через теневых поставщиков.

Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и увеличит сроки производства,

– жалуется один из представителей отрасли электроники страны-агрессора.

Другие участники рынка также отмечают проблему – производители теперь вынуждены закупать комплектующие у неавторизованных продавцов, которые никоим образом не отвечают за качество поставляемой продукции.

В то же время, в российской Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий опровергают то, что качество произведенной в стране-агрессоре электроники заметно упадет. "Все же, перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в конечную стоимость готовых товаров", – отмечают в ассоциации.

Таким образом, если доля бракованной продукции останется на уровне 40%, то и российская электроника подорожает примерно вдвое, подчеркивают российские производители отрасли.