Робити двигуни так і не навчилися: найбільша приватна авіакомпанія Росії скоротить польоти

Не всі санкції партнерів України росіянам вдається обходити. Деякі обмеження завдають дуже потужних ударів російській економіці.

Ефект від санкцій

Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, російська компанія S7 Airlines скоротить кількість рейсів. Наразі це найбільша приватна авіакомпанія окупантів.

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Зараз йдеться про скорочення кількості польотів на 10 – 15%. У компанії намагаються робити гарне обличчя при поганій грі та заявляють, що причина у "плановому техобслуговуванні літаків" Airbus A320/A321neo, хоча все набагато прозаїчніше: росіяни просто не можуть замінити або полагодити імпортні двигуни.

Вже відомо, що росіяни не здатні полагодити двигуни P&W останнього покоління, які виготовляють США. Оскільки альтернативи немає, можна очікувати, що рейсів компанії S7 Airlines ставатиме все менше.

Санкції працюють не завжди

Іранська компанія Safiran Airport Services постачає російським окупантам безпілотники для війни проти України. США та Канада наклали на неї санкції, але це не завадило заступнику керівника Мохаммаду Нахві не лише в'їхати на території Канади, а й придбати там будинок.

В уряді Канади повідомили, що санкції – це процес перевиховання бізнесменів, тому більш жорстких кроків найближчим часом очікувати не варто.