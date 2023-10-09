Допомагає росіянам у війні та працює в Канаді

Бізнесмен Мохаммад Багер Нахві є заступником керівника компанії Safiran Airport Services. Йому також належить частина акцій виробника безпілотників, які постачають російським окупантам для ведення війни проти України.

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На компанію у вересні 2022 року наклали санкції США та Канада. Проте це не заважає бізнесмену провадити діяльність на їхній території. Зокрема, Нахві вдалося зареєструвати бізнес у Британській Колумбії.

Solabest Development Inc. була створена у листопаді 2021 року, остання фінансова звітність датована листопадом 2022 року. Тоді ж Нахві був вказаний як один з трьох директорів компанії, тобто це сталося після того, як проти нього були введені санкції.

Важливо! Усі документи, як-от національний номер особи, збігаються з даними Мохаммеда Нахві, тобто про підміну особи або паперів не йдеться. Свій бізнес за кордоном він реєстрував відкрито попри санкції.

Також у Нахві є будинок у Північному Ванкувері. Його бізнесмен придбав 8 листопада 2022 року (тобто також вже після запровадження санкцій) за майже 5 мільйонів доларів. Як поділився агент з нерухомості, який був задіяний в угоді, Нахві особисто оглядав будинок, тобто санкції не завадили йому пересуватися територією країни. Щоправда, нерухомість він зареєстрував на доньку, яка заперечує родинні зв'язки з бізнесменом.

Чому уряд Канади закриває очі на діяльність Нахві

Як повідомили в уряді, вони "розважливі у санкціях". Що стосується обмежень щодо діяльності Safiran, то йдеться про заборону самим канадійцям взаємодіяти з компанією.

Якщо ми хочемо отримати ефект від санкцій, то потрібно змусити іранських бізнесменів змінити поведінку, а не просто заблокувати їх діяльність. В санкцій інша мета,

– заявив Кавех Шахруз ірано-канадський юрист.

Відтак, санкції варто розуміти, як інструмент "перевиховання", а не блокування можливості допомоги російським окупантам у війні проти України.