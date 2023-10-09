Помогает россиянам в войне и работает в Канаде

Бизнесмен Мохаммад Багер Нахви является заместителем руководителя компании Safiran Airport Services. Ему также принадлежит часть акций производителя беспилотников, снабжаемых российскими оккупантами для ведения войны против Украины.

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На компанию в сентябре 2022 года были наложены санкции США и Канада. Однако это не мешает бизнесмену вести деятельность на их территории. В частности, Нахви удалось зарегистрировать бизнес в Британской Колумбии.

Solabest Development Inc. была создана в ноябре 2021 года, последняя финансовая отчетность датирована ноябрем 2022 года. Тогда же Нахви был указан в качестве одного из трех директоров компании, то есть это произошло после того, как против него были введены санкции.

Важно! Все документы, например национальный номер лица, совпадают с данными Мохаммеда Нахви, то есть о замене лица или бумаг речь не идет. Свой бизнес за границей он регистрировал открыто, несмотря на санкции.

Также у Нахви есть дом в Северном Ванкувере. Его бизнесмен приобрел 8 ноября 2022 года (то есть уже после введения санкций) за почти 5 миллионов долларов. Как поделился агент по недвижимости, задействованный в сделке, Нахви лично осматривал дом, то есть санкции не помешали ему передвигаться по территории страны. Правда, недвижимость он зарегистрировал на дочь, отрицающую родственные связи с бизнесменом.

Почему правительство Канады закрывает глаза на деятельность Нахви

Как сообщили в правительстве, они "рассудительны в санкциях". Что касается ограничений по деятельности Safiran, то речь идет о запрете самим канадцам взаимодействовать с компанией.

Если мы хотим получить эффект от санкций, нужно заставить иранских бизнесменов изменить поведение, а не просто заблокировать их деятельность. У санкций другая цель,

– заявил Кавех Шахруз ирано-канадский юрист.

Следовательно, санкции следует понимать как инструмент "перевоспитания", а не блокирование возможности помощи российским оккупантам в войне против Украины.