У Росії збанкрутувала одна з найбільших державних IT-компаній, в яку роками вливали мільярди

Одна з найбільших російських державних IT-компаній, яка протягом останніх 10 років отримала мільярди рублів на реалізацію масштабних проєктів цифровізації, оголосила про банкрутство.

Компанія фінансово неспроможна

ТОВ "Національний центр інформатизації" (НЦІ), дочірня структура держкорпорації "Ростех", звернулося до суду із заявою про фінансову неспроможність. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує 24 Канал.

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Компанія мала статус "єдиного центру компетенцій у галузі цифрових технологій" та відповідала за реалізацію важливих державних IT-проєктів.

Причини банкрутства

Серед основних причин банкрутства НЦІ називають фінансові проблеми, що загострилися у 2023 році. Компанія займалася:

IT-обслуговуванням чемпіонату світу з футболу 2018 року;

розробкою інформаційних систем для Пенсійного фонду Росії, "Пошти Росії", "Росатома";

впровадженням системи "Безпечне місто", яка включала десятки тисяч камер спостереження.

Зауважте. У 2023 році НЦІ зіткнулася з конфліктом із Міністерством з надзвичайних ситуацій Росії (МНС). Відомство відмовилося прийняти завершений етап робіт за контрактом на розробку системи "Безпечне місто" і звинуватило компанію у шахрайстві на суму 670 мійльйонів рублів (приблизно 6,6 мільйона доларів).

МНС звернулося до Слідчого комітету та відмовилося виплачувати кошти за контрактом. Це стало одним із ключових факторів, які привели до фінансового краху компанії.

Кредитори та судовий процес

Серед кредиторів НЦІ згадуються:

ТОВ "Цифрові медичні сервіси" (дочірня структура "Ростелекому");

"Ер-Телеком Холдинг".

Судове засідання щодо банкрутства НЦІ заплановано на 22 січня 2025 року.

Що цьому передувало

Банкрутство НЦІ вказує на серйозні проблеми в управлінні державними IT-ресурсами. Попри багатомільярдні вливання, компанія не змогла забезпечити стабільну роботу та уникнути звинувачень у фінансових порушеннях.

Ця ситуація підкреслює слабкі місця російської IT-галузі, яка залежить від держзамовлень і часто стає об'єктом фінансових скандалів.