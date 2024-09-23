Наслідки путінської мобілізації: російська залізниця почала наймати працівників з Африки

Росіяни почали страждати від дефіциту робочих рук. Він доріс до такого критичного рівня, що мігрантів наймають навіть без документів.

Криза кадрів

Головний російський залізничний оператор "РЖД" набирати на роботу мігрантів з Африки. Частина з них працює без документів, також відомо про укладання договорів з підставними особами, пише видання The Moscow Times.

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Ще минулого року гендир компанії Дмітрій Шаханов у розпачі бідкався, що готовий залучати до роботи в'язнів, які засуджені до примусових робіт, також іноземців. Він готовий до будь-яких ризиків, аби бодай якось покрити дефіцит працівників.

До роботи залучають навіть неповнолітніх

В Росії також активно користуються працею неповнолітніх. Кількість запрошень на роботу дітей віком від 14 до 18 років зросла до 3 мільйонів.

Навіть російський Центробанк визнає, що дефіцит кадрів б'є всі рекорди за останні 20 років, і надалі ситуація буде лише погіршуватися.