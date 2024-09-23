Кризис кадров

Главный российский железнодорожный оператор "РЖД" набирать на работу мигрантов из Африки. Часть из них работает без документов, также известно о заключении договоров с подставными лицами, пишет издание The Moscow Times.

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Еще в прошлом году гендир компании Дмитрий Шаханов в отчаянии жаловался, что готов привлекать к работе заключенных, которые приговорены к принудительным работам, также иностранцев. Он готов к любым рискам, чтобы хоть как-то покрыть дефицит работников.

К работе привлекают даже несовершеннолетних

В России также активно пользуются трудом несовершеннолетних. Количество приглашений на работу детей в возрасте от 14 до 18 лет выросло до 3 миллионов.

Даже российский Центробанк признает, что дефицит кадров бьет все рекорды за последние 20 лет, и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.