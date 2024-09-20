Почему Raiffeisen Bank выходит из Беларуси

Raiffeisen Bank International сообщает, что продает 87,74% акций белорусского Приорбанка и его дочерних компаний компании Soven 1 Holding Limited.

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Завершение этой сделки позволит RBI успешно покинуть белорусский рынок и упростить свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе,

– отметили в банке.

Завершение сделки, которое еще должно быть одобрено регулирующими органами, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Закрытие сделки, которую еще должны одобрить регулирующие органы, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

К чему приведет выход из Беларуси

RBI прогнозирует, что продажа может привести к потерям около 300 миллионов евро из-за разницы между балансовой стоимостью и ценой продажи Приорбанка.

Обратите внимание! На момент завершения сделки ожидается негативное влияние на консолидированную прибыль группы в размере 500 миллионов евро.

Однако, как отмечается в сообщении, это не повлияет на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы RBI.

Кстати! Приорбанк работает на рынке Беларуси с 1989 года, а с 2003 года является частью группы RBI. Это один из крупнейших банков страны по объему активов.