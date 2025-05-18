Росія цілеспрямовано атакувала щонайменше 25 українських готелів, – розслідування

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила атаки щонайменше на 25 готелів на території України.

Росія систематично атакує готелі

Про це йдеться у дослідженні організацій Truth Hounds і "Репортери без кордонів"(RSF), передає 24 Канал. Зазначають, що Росія здійснювала удари здебільшого у нічний час із застосуванням крилатих та балістичних ракет, зокрема з комплексів "Іскандер".

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Хоча готелі не є військовими об'єктами, російська армія неодноразово обирала їх за мішені. Така практика є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права,

– наголосили дослідники.

Атаки проти журналістів

Унаслідок атак постраждали щонайменше 25 журналістів та медійників, а один із них – Раян Еванс, медіафахівець агентства Reuters, – загинув.

Особливо різке зростання атак на готелі зафіксовано в період серпень-жовтень 2024 року. Це, на думку авторів, свідчить про системну спробу Росії залякати іноземних журналістів і перешкодити висвітленню воєнних злочинів, які вона чинить на українській території.