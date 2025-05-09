Повідомляє 24 Канал з посиланням на щомісячну доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

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Яка кількість жертв серед цивільних у квітні

Квітень цього року в Україні став найбільш смертельним місяцем для цивільних осіб з вересня 2024 року.

Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні,

– повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

В ООН повідомили, що у квітні загинуло щонайменше 209 цивільних людей, а ще 1146 отримали поранення.

4 квітня внаслідок удару балістичною ракетою по Кривому Рогу загинуло 20 цивільних, щонайменше 63 особи були поранені. Через тиждень, 13 квітня, дві ракети влучили в Суми, що призвело до загибелі щонайменше 31 цивільного та поранення 105 осіб.

18 квітня в Харкові під час ракетного удару загинула одна людина, ще 102 отримали травми. 24 квітня в Києві внаслідок атаки ракетами та баражувальними боєприпасами загинуло щонайменше 11 людей, 81 особа була поранена.

Росія не припиняє атак на великі міста України

Атаки на великі українські міста продовжуються і в травні. Наразі зафіксовано нові удари по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних.

ММПЛУ також зазначає значну кількість жертв серед дітей. У квітні загинуло щонайменше 19 дітей і 78 отримали поранення – це найвищий місячний показник за весь період з червня 2022 року.

Атаки безпілотниками малого радіуса дії на передових позиціях стали причиною 23% усіх втрат серед цивільного населення в квітні.

Загалом з січня по квітень 2025 року в Україні загинуло 664 цивільних, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.