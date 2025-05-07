Сьогодні, 7 травня, хлопчик помер у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дитячий садок №6 "Метелик".

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Що відомо про Бориса Зінченка

Про смерть шестирічного Бориса внаслідок російського обстрілу повідомили у соцмережах дитячого садка №6 "Метелик", вихованцем якого був хлопчик.

Життя цієї доброї, щирої та життєрадісної дитини обірвалося передчасно – через жорстоку війну. Бориско був світлим промінчиком для всіх нас: активний, допитливий, усміхнений,

– із сумом кажуть у садочку.

Там висловили співчуття родині Зінченків, а також закликали долучитися для збору коштів для них.

Зверніть увагу! Долучитися до збору можна за посиланням. 24 Канал висловлює щирі співчуття родині загиблого.

Додамо, що внаслідок цинічного російського удару по Сумщині балістичною ракетою також у лікарні помер чоловік та хлопчик. Окрім цього, на місці події загинула 20-річна дівчина.

У передмісті Сум зруйновано місцевий магазин та попередньо 5 будинків, пошкоджено автомобілі та понад 20 домогосподарств. Окрім того, поранено 11 людей, серед них – 5 дітей. 7 та 8 травня у Сумській громаді оголосили днями жалоби.