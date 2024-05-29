Чому російський тіньовий флот танкерів – екологічна загроза світового масштабу

Розширення тіньового флоту танкерів, які транспортують підсанкційну нафту з Ірану, Венесуели та Росії, ускладнює зниження викидів від судноплавства. А все тому, що вони використовують найдешевше доступне паливо.

Чому тіньові танкери є проблемою

Тіньові танкери є проблемою для екології, оскільки не дотримуються чистих стандартів судноплавства. Річ у тім, що вони можуть працювати на дизельному пальному з вищим вмістом сірки, яке коштує на 20% дешевше за екологічне чисте пальне. При цьому, використовуючи реєстри прапорів з нижчими стандартами технічного нагляду та експертизи.

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На додаток, такі танкери здійснюють небезпечні перевезення нафти з судна на судно в міжнародних водах, щоб уникнути перевірки з боку портового контролю, а також фальсифікують ідентифікаційні номери суден та розсилають неправдиву інформацію про своє місцеперебування.

На багатьох тіньових судах немає скруберів, але вони купують мазут з високим вмістом сірки, коли знаходяться в Росії. Отже, вони порушують ліміт сірки, встановлений IMO,

– кажуть джерела.

Водночас спостерігається зростання випадків затримання суден через порушення, пов'язані з сіркою. Портова влада в Європі та Азії затримала щонайменше 10 суден за перші п'ять місяців 2024 року у зв'язку з конвенцією ІМО. При цьому, із 10 затриманих танкерів 9 раніше заходили до Росії.

Що за конвенція ІМО? Відповідно до так званої конвенції IMO 2020, яка була прийнята Міжнародною морською організацією (IMO), судна мають перейти на екологічне пальне з низьким вмістом сірки з дизельного пального з високим вмістом сірки, яке галузь використовувала протягом десятиліть.

Як зріс тіньовий флот

Росія та її партнери Євразійського економічного союзу, до якого входять Казахстан, Киргизстан, Вірменія та Білорусь, домовилися у грудні про продовження використання палива з високим вмістом сірки до кінця 2026 року.

За оцінками Lloyd's List Intelligence, тіньовий флот зріс приблизно 530 до 630 танкерів. Відтак, це становить 14,5% від загального світового танкерного флоту. Відповідно, таке зростання викликало занепокоєння щодо їх впливу на навколишнє середовище.

За деякими галузевими оцінками, це число ще вище – понад 800 танкерів.

Своєю чергою, це порушило питання безпеки та ефективності санкцій та західної заборони на постачання та торгівлю російською нафтою за ціною, вищою за 60 доларів за барель.

Все більше суден знайшли способи обійти санкції, діючи за межами західної юрисдикції. Тіньовий флот перейшов на стероїди. І обманні методи судноплавства, якими вони займаються, стають все складнішими та витонченими,

– сказала Мішель Візе Бокманн, головний аналітик групи морських даних Lloyd's List Intelligence.

За даними Lloyd's List Intelligence, до війни Росії проти України тіньовий танкерний флот налічував близько 280 – 300 суден.