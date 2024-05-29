Почему теневые танкеры являются проблемой

Теневые танкеры являются проблемой для экологии, поскольку не придерживаются чистых стандартов судоходства. Дело в том, что они могут работать на дизельном топливе с высоким содержанием серы, которое стоит на 20% дешевле экологического чистого топлива. При этом, используя реестры флагов с более низкими стандартами технического надзора и экспертизы.

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В дополнение, такие танкеры осуществляют опасные перевозки нефти с судна на судно в международных водах, чтобы избежать проверки со стороны портового контроля, а также фальсифицируют идентификационные номера судов и рассылают ложную информацию о своем местонахождении.

На многих теневых судах нет скрубберов, но они покупают мазут с высоким содержанием серы, когда находятся в России. Следовательно, они нарушают лимит серы, установленный IMO,

– говорят источники.

В то же время наблюдается рост случаев задержания судов из-за нарушений, связанных с серой. Портовые власти в Европе и Азии задержали не менее 10 судов за первые пять месяцев 2024 года в связи с конвенцией ИМО. При этом, из 10 задержанных танкеров 9 ранее заходили в Россию.

Что за конвенция ИМО? Согласно так называемой конвенции IMO 2020, которая была принята Международной морской организацией (IMO), судна должны перейти на экологическое топливо с низким содержанием серы с дизельного топлива с высоким содержанием серы, что отрасль использовала в течение десятилетий.

Заметьте! Россия и ее партнеры Евразийского экономического союза, в который входят Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, договорились в декабре о продлении использования топлива с высоким содержанием серы до конца 2026 года.

Как вырос теневой флот

По оценкам Lloyd's List Intelligence, теневой флот вырос примерно 530 до 630 танкеров. Поэтому, это составляет 14,5% от общего мирового танкерного флота. Соответственно, такой рост вызвал беспокойство относительно их влияния на окружающую среду.

Интересно! По некоторым отраслевым оценкам, это число еще выше – более 800 танкеров.

В свою очередь это подняло вопрос безопасности и эффективности санкций и западного запрета на поставки и торговлю российской нефтью по цене, выше 60 долларов за баррель.

Все больше судов нашли способы обойти санкции, действуя за пределами западной юрисдикции. Теневой флот перешел на стероиды. И обманные методы судоходства, которыми они занимаются, становятся все более сложными и изощренными,

– сказала Мишель Визе Бокманн, главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence.

По данным Lloyd's List Intelligence, до войны России против Украины теневой танкерный флот насчитывал около 280 – 300 судов.