Что будет в 14-м пакете санкций

Сейчас ведется подготовка 14-го пакета санкций, который предусматривает введение дополнительных ограничений в отношении 21 российской компании. Список этих компаний пока не разглашен, но ожидается, что в него войдут предприятия, привлеченные к военно-промышленному комплексу России.

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В то же время 14-й пакет санкций также призван устранить ряд пробелов, которые были обнаружены в предыдущих пакетах. В частности, уменьшить вероятность обхода уже существующих ограничений.

Переговоры о пакете санкций продолжаются, и похоже, что у нас может получиться хороший 14-й пакет. Более сильный, чем предыдущие. Понятно, что есть ряд пунктов, которые мы включили. Я снова благодарен литовским службам, которые сделали большой вклад как в формулировку пакета, так и в пункты, согласованные во время переговоров,

– рассказал Габриэлюс Ландсбергис.

Однако по словам главы литовской дипломатии, переговоры между странами продолжаются, поэтому окончательные результаты еще могут претерпеть изменения.

Интересно! Европейский Союз также намерен усилить санкции против режима Лукашенко, который поддерживает военные действия против Украины. Запланированные меры могут включать ограничение доступа к финансовым рынкам и запрет на импорт отдельных категорий товаров.

Кто еще расширяет санкции против России

Новая Зеландия введет санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают поддержку России. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что осуждает любую помощь России в войне с Украиной и вводит санкции против тех, кто ее поддерживает.

В рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, которые причастны к передаче оружия из КНДР в Россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, участвующих в предоставлении военной помощи России. Передача иранских беспилотников России способствует ее незаконной войне в Украине,

– сказал политик.

Эти санкции также будут направлены против тех, кто способствует принудительному перемещению украинских детей в Россию и оккупированной части Украины.