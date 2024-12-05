Російський бізнес зіткнувся з кризою через санкції та війну

Російський бізнес переживає кризу через війну та санкції. Ситуація погіршилася через банкрутства, падіння рубля, зростання вартості кредитів і дефіцит робочої сили.

Які проблеми в російського бізнесу

За останні пів року Московська фондова біржа втратила майже третину своєї вартості, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Основною проблемою стали дорогі кредити: понад половина боргів російських компаній має плаваючу ставку, що значно ускладнює фінансове становище.

Зокрема, "Російська залізниця" планує скоротити інвестиції, а торгові центри просять про пільгові кредити та реструктуризацію боргів, щоб уникнути банкрутства понад 200 об’єктів.

Цікаво! Окрім фінансових труднощів, компанії стикаються з браком персоналу та перебоями у постачанні через переорієнтацію робочої сили на оборонну галузь, хоча офіційний рівень безробіття залишається низьким – 2,3%.

Криза російського бізнесу

Російський бізнес стикається з кризою постачання і кадровим дефіцитом: оборонна галузь активно переманює працівників, хоча безробіття залишається низьким – 2,3%.

У 2022-2023 роках ресурси дозволяли Кремлю фінансувати війну та підтримувати економіку, але тепер грошей не вистачає. Уряд планує підвищити податок на прибуток до 25%, що може спровокувати нову хвилю банкрутств.

Зауважте! Бізнес також страждає від нестачі венчурних інвестицій і втрати кваліфікованих кадрів. Технологічні компанії зазнають труднощів через неможливість купувати чипи Nvidia, що гальмує розвиток штучного інтелекту й інновацій.

Ведення бізнесу стає все більш нестабільним: права власності послаблюються, а ключовим фактором успіху стає підтримка з боку Путіна та його оточення, що нагадує хаос 1990-х років.