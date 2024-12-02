Як долучитися до програми Національний кешбек

Наприкінці грудня, українці зможуть отримати гроші за накопичений кешбек, передає 24 канал з посилання на пресслужбу Дії.

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Зокрема долучитися до програми та отримувати кошти слід за таким алгоритмом:

У застосунку "Дія" перейти у "Національний кешбек" у розділі "Сервіси". Ознайомитися з умовами та натиснути "Розпочати". Натиснути "Відкрити картку для виплати", вибрати банк й авторизуватися в застосунку банку.

Відкривайте картку Національного кешбеку в Дії та отримуйте 10 % від вартості товарів українського виробництва. Витрачайте ці кошти на комуналку, ліки, транспорт, розваги, донати Збройним силам чи військові облігації в Дії,

– закликали у дописі.

Зверніть увагу! На картку Національного кешбеку надходить Зимова єПідтримка. Тому можливо об'єднати її з кешбеком та витрачати ці кошти разом.

Як товари слід купувати для отримання кешбеку

У програмі у ній беруть участь понад 340 тисяч товарів, які можна побачити у різних українських магазинах.

Їхні штрихкоди потрібно сканувати в Дії. Для цього слід відкрити додаток та навести сканер на штрихкод.

Важливо! Якщо товар підпадає під програму, то людина отримає кешбек після його покупки, якщо ні, то Дія сповістить про це.