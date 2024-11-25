За які товари українці отримають 10% кешбеку

Йдеться як про харчові продукти, так й про непродовольчі товари, пише 24 канал з посиланням на постанову уряду від 22 листопада 2024 року № 1330.

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Перелік українських товарів має такий вигляд:

  • М’ясні продукти та м’ясо.
  • Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти).
  • Молочні продукти.
  • Яйця.
  • Харчові олії та жири.
  • Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби.
  • Фрукти та овочі, свіжі та перероблені.
  • Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні).
  • Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування).
  • Інші продовольчі товари.
  • Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль.
  • Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності.
  • Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат.
  • Годинники та ювелірні вироби.
  • Книги, газети та журнали та канцелярські товари.
  • Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення.
  • Спортивний, туристичний інвентар та спорядження.
  • Меблі.
  • Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби.
  • Побутові електротовари, освітлювальне приладдя.
  • Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання.
  • Фарби, лаки та емалі.
  • Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання.
  • Добрива та агрохімічна продукція.
  • Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент.
  • Фармацевтичні товари.
  • Медичні та ортопедичні товари.
  • Матеріали мастильні.
  • Квіти, рослини та насіння.
  • Тварини - домашні улюбленці та корми для них.
  • Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари.

Як працює програма кешбеку

Національний кешбек у розмірі 10% надається за умов купівлі українських товарів, поданих виробниками в програму, у магазинах, які є учасниками програми.

Зверніть увагу! Для того, аби розуміти, на які товари є кешбек, українцям слід скористатись сканером штрихкодів в Дії. Однак основні торгові мережі маркують товари з кешбеком на цінниках.

Коли виплатять кешбек за листопад

Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня.

Зокрема виплату за грудень слід очікувати в лютому 2025 року.

Кешбек за жовтень

21-22 листопада громадяни України отримали кешбек за жовтень. Сума виплати становила 119,2 млн гривень.