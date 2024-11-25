За какие товары украинцы получат 10% кэшбэка

Речь идет как о продуктах питания, так и о непродовольственных товарах, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 года № 1330.

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Перечень украинских товаров выглядит следующим образом:

Мясные продукты и мясо.

Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты).

Молочные продукты.

Яйца.

Пищевые масла и жиры.

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.

Фрукты и овощи, свежие и переработанные.

Алкогольные напитки Другие напитки (безалкогольные).

Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание).

Другие продовольственные товары.

Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль.

Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности.

Косметические товары и изделия для туалетных комнат.

Часы и ювелирные изделия.

Книги, газеты и журналы и канцелярские товары.

Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение.

Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение.

Мебель.

Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия.

Бытовые электротовары, осветительные приборы.

Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование.

Краски, лаки и эмали.

Другие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование.

Удобрения и агрохимическая продукция.

Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент.

Фармацевтические товары.

Медицинские и ортопедические товары.

Материалы смазочные материалы.

Цветы, растения и семена.

Животные - домашние любимцы и корма для них.

Другие непродовольственные потребительские и непотребительские товары.

Как работает программа кэшбэка

Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется при условии покупки украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы.

Обратите внимание! Для того, чтобы понимать, на какие товары есть кэшбек, украинцам следует воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Однако основные торговые сети маркируют товары с кэшбеком на ценниках.

Когда выплатят кэшбек за ноябрь

Выплата кэшбэка за ноябрь состоится в конце декабря.

В частности выплату за декабрь следует ожидать в феврале 2025 года.