Как можно получить "Национальный кэшбек"

Кэшбек начисляется за покупку некоторых товаров украинского производства. Покупателям возвращается 10% от стоимости продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Обратите внимание! Сейчас кэшбек предоставляется за более чем 320 тысяч товаров.

Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек":

откройте в выбранном банке специальную карту "Национальный кэшбек";

в приложении Дия перейдите в раздел "Сервисы" и найдите пункт "Национальный кэшбек";

ознакомьтесь с условиями действия этой программы;

подвяжите карту для выплат к Дии и выберите счет с которого будет начисляться кэшбек.

120 тысяч украинцев и украинок уже рассчитались Национальным кэшбеком за сентябрь. Чаще всего его тратят на пополнение мобильного, интернета, оплату коммуналки, проезда и продуктов,

– говорится в сообщении портала Дия.

Заметьте! Кэшбек поступает на карту в течение следующего месяца после его начисления. Например, средства за сентябрь должны поступать до конца октября.