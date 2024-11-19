Новая платформа для коммуникации

Уже сейчас Минобороны работает над созданием новой платформы для коммуникации между государством и бизнесом. Новый цифровой инструмент призван предоставить компаниям быть более осведомленными в госзаказах и отслеживать развитие оборонной отрасли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, новый продукт должен не только улучшить взаимодействие бизнеса, defence-индустрией и Минобороны, но и сделать его максимально прозрачным.

Это будет цифровой инструмент, понятный нашим бизнесам, чтобы они получили возможность говорить с государством, получать заказы, видеть, куда движется государство, каким образом им подстраиваться, масштабироваться и развиваться и в инновациях, и уже в постоянном вооружении,

– рассказала она.

Когда представят новый инструмент

Сейчас платформа находится на стадии разработки. Как только Минобороны завершит работу и будет готово к анонсу запуска, об этом сразу сообщат.

Также на этапе анонса бизнеса покажут, как будет выглядеть новый инструмент и какие предлагает возможности.