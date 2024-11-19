Нова платформа для комунікації

Вже зараз Міноборони працює над створенням нової платформи для комунікації між державою та бізнесом. Новий цифровий інструмент покликаний надати компаніям бути більш обізнаними в держзамовленнях та відстежувати розвиток оборонної галузі, розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, новий продукт повинен не тільки покращити взаємодію бізнесу, defence-індустрією та Міноборони, а й зробити її максимально прозорою.

Це буде цифровий інструмент, зрозумілий нашим бізнесам, щоб вони отримали можливість говорити з державою, отримувати замовлення, бачити, куди рухається держава, яким чином їм підлаштовуватися, масштабуватися й розвиватися і в інноваціях, і вже в сталому озброєнні,

– розповіла вона.

Коли представлять новий інструмент

Наразі платформа перебуває на стадії розробки. Щойно Міноборони завершить роботу та буде готове до анонсу запуску, про це одразу повідомлять.

Також на етапі анонсу бізнесу покажуть, як виглядатиме новий інструмент та які пропонує можливості.