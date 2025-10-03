Російський виробник одягу Yollo, який позиціонував себе як заміну західним брендам після їхнього виходу з Росії, може припинити діяльність.

Yollo закриває магазини?

Про це повідомляє російське видання Комерсант, інформує 24 Канал. Зазначають, що компанія веде переговори з орендодавцями щодо умов закриття магазинів у торгових центрах. Кілька точок Yollo вже закрилися наприкінці вересня.

Що відомо про бренд?

Бренд відкрив магазин у московському "Афімоллі" навесні 2023 року на площі, яку раніше займав шведський рітейлер H&M, і залишив російський ринок. Після закриття цієї точки у компанії залишаться лише 8 магазинів у Москві, Воронежі, Краснодарі та Єкатеринбурзі.

На тлі скорочення роздрібної мережі також перестав працювати онлайн-магазин Yollo. Спочатку сайт став недоступним з технічних причин, а пізніше бренд оголосив про його повне припинення роботи.

План замінити H&M провалився?

Попри зростання продажів у 2024 – 2025 роках, Yollo так і не вдалося вибудувати стале позиціювання та ефективну бізнес-модель.

Компанія "Пікнік", яка володіє брендом, торік збільшила виторг до 577 мільйонів рублів, однак залишилася збитковою. Yollo пов'язують із родиною колишнього чиновника та бізнесмена Руслана Ростовцева.

Як і багато інших локальних гравців, бренд намагався скористатися нішею, яка з'явилася після виходу західних марок із російського ринку. Втім, проєкт виявився нерентабельним.

Схожі труднощі переживають і інші виробники, зокрема Gloria Jeans, про що ми писали раніше. Наприкінці січня стало відомо, що найбільший російський виробник одягу Gloria Jeans змушений закривати фабрики через масовий відтік працівників на війну.

До слова, за останніми даними розвідки, 78% російських підприємств зазнали негативного впливу від західних санкцій, з них 60% відзначають значні труднощі у роботі. Тож, компанії країни-агресора шукають "обхідні схеми" для виживання.