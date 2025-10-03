Российский производитель одежды Yollo, который позиционировал себя как замену западным брендам после их выхода из России, может прекратить деятельность.

Yollo закрывает магазины?

Об этом сообщает российское издание Коммерсант, информирует 24 Канал. Отмечают, что компания ведет переговоры с арендодателями об условиях закрытия магазинов в торговых центрах. Несколько точек Yollo уже закрылись в конце сентября.

Что известно о бренде?

Бренд открыл магазин в московском "Афимолле" весной 2023 года на площади, которую ранее занимал шведский ритейлер H&M, и покинул российский рынок. После закрытия этой точки у компании останутся лишь 8 магазинов в Москве, Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге.

На фоне сокращения розничной сети также перестал работать онлайн-магазин Yollo. Сначала сайт стал недоступным по техническим причинам, а позже бренд объявил о его полном прекращении работы.

План заменить H&M провалился?

Несмотря на рост продаж в 2024 – 2025 годах, Yollo так и не удалось выстроить устойчивое позиционирование и эффективную бизнес-модель.

Компания "Пикник", которая владеет брендом, в прошлом году увеличила выручку до 577 миллионов рублей, однако осталась убыточной. Yollo связывают с семьей бывшего чиновника и бизнесмена Руслана Ростовцева.

Как и многие другие локальные игроки, бренд пытался воспользоваться нишей, которая появилась после выхода западных марок с российского рынка. Впрочем, проект оказался нерентабельным.

Похожие трудности переживают и другие производители, в частности Gloria Jeans, о чем мы писали ранее. В конце января стало известно, что крупнейший российский производитель одежды Gloria Jeans вынужден закрывать фабрики из-за массового оттока работников на войну.

К слову, по последним данным разведки, 78% российских предприятий подверглись негативному влияние от западных санкций, из них 60% отмечают значительные трудности в работе. Поэтому, компании страны-агрессора ищут "обходные схемы" для выживания.