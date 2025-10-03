Yollo закрывает магазины?

Об этом сообщает российское издание Коммерсант, информирует 24 Канал. Отмечают, что компания ведет переговоры с арендодателями об условиях закрытия магазинов в торговых центрах. Несколько точек Yollo уже закрылись в конце сентября.

Что известно о бренде?

Бренд открыл магазин в московском "Афимолле" весной 2023 года на площади, которую ранее занимал шведский ритейлер H&M, и покинул российский рынок. После закрытия этой точки у компании останутся лишь 8 магазинов в Москве, Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге.

На фоне сокращения розничной сети также перестал работать онлайн-магазин Yollo. Сначала сайт стал недоступным по техническим причинам, а позже бренд объявил о его полном прекращении работы.

План заменить H&M провалился?

Несмотря на рост продаж в 2024 – 2025 годах, Yollo так и не удалось выстроить устойчивое позиционирование и эффективную бизнес-модель.

Компания "Пикник", которая владеет брендом, в прошлом году увеличила выручку до 577 миллионов рублей, однако осталась убыточной. Yollo связывают с семьей бывшего чиновника и бизнесмена Руслана Ростовцева.

Как и многие другие локальные игроки, бренд пытался воспользоваться нишей, которая появилась после выхода западных марок с российского рынка. Впрочем, проект оказался нерентабельным.

Похожие трудности переживают и другие производители, в частности Gloria Jeans, о чем мы писали ранее. В конце января стало известно, что крупнейший российский производитель одежды Gloria Jeans вынужден закрывать фабрики из-за массового оттока работников на войну.

К слову, по последним данным разведки, 78% российских предприятий подверглись негативному влияние от западных санкций, из них 60% отмечают значительные трудности в работе. Поэтому, компании страны-агрессора ищут "обходные схемы" для выживания.