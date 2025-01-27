Причины закрытия

Руководство компании заявило, что основной причиной стала нехватка работников из-за массовой мобилизации. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россияне жалуются, что многие сотрудники ушли на войну против Украины, что сделало производство экономически невыгодным.

По словам основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова, фабрики также столкнулись с проблемами устаревших технологий и значительными финансовыми потерями, вызванными дефицитом кадров.

Сколько работников уволят

Работников фабрик предупредили об увольнении, которое состоится 31 марта 2025 года. В результате закрытия без работы останутся около 1500 человек.

Заметьте. По состоянию на конец 2024 Gloria Jeans имела 10 производственных площадок. А еще в 2023 году сеть Gloria Jeans охватывала более 700 магазинов в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана.

Сейчас же, как отметили в компании, ситуация с мобилизацией и устаревшим оборудованием создала серьезные вызовы для бизнеса, что привело к сокращению производства.