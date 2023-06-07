Російський гігант срібла та золота втікає в Казахстан, аби уникнути санкцій

Казахстан активно приймає в себе не лише міжнародний бізнес. До цієї країни активно переїжджають і окупанти, які прагнуть уникнути санкцій.

Російська компанія "Поліметал", яка є найбільшим виробником срібла та одним з найбільших видобувачів золота, потрапила під санкції США. Після цього керівники гіганта вирішили зробити "хід конем" та повністю переїхати у Казахстан, що дозволить продовжити роботу без будь-яких обмежень.

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Як росіяни уникнуть санкцій

Після того, як окупанти здійснили повномасштабне вторгення в Україну, акціонерна вартість "Поліметалу" знизилася у 7 разів. Нещодавно США внесли компанію у санкційний список, але є нюанс – туди потрапив лише російський підрозділ.

Після цього топменеджери подали у відставку зі своїх позицій у Росії, але зберегли посади у Polymetal International plc. Компанія може продовжувати працювати на міжнародному ринку та збирається переїхати до іншої країни, аби санкції цьому не заважали.

Російський гігант вирішив переїхати у Казахстан, де вже розташовано близько третини потужностей компанії. Також в Астану перенесуть усю операційну діяльність, а головний офіс буде в Міжнародному фінансовому центрі у столиці Казахстану.

Також повідомляється, що зараз "Поліметал" зареєстрований на острові Джерсі, через що частина акціонерів не може отримувати гроші внаслідок санкцій ЄС. Як тільки компанію перереєструють у Казахстані, окупанти зможуть обійти й ці обмеження.